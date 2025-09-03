Масштабный гастрономический фестиваль пройдёт в Краснодаре в конце сентября

С 26 по 28 сентября в Краснодаре на новой событийной площадке на улице Обрывной пройдёт гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». Мероприятие приурочено к 232-летию краевого центра.

Как сообщил глава города Наумов, гастрономическое событие такого масштаба проводится в Краснодаре впервые. Концепция была разработана совместно с представителями бизнеса. К участию привлечены шеф-повара из различных городов России, в том числе из Москвы.

Мероприятие пройдёт с учётом всех мер безопасности. Вход на фестиваль свободный для всех, ведь мы — одна большая семья,— написал глава Краснодара Евгений Наумов.

В программе фестиваля — дегустация авторских блюд от ведущих ресторанов и гриль-команд, образовательные мастер-классы для профессионалов и любителей, а также отдельная программа для детей. Организаторы также предусмотрели музыкальную программу с участием приглашенных артистов, а также спортивные состязания.

