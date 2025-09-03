В Сочи отменили планировку курорта «Турьев Хутор»

В первый день осени заместитель главы Сочи Евгений Чеботарев подписал постановление об отмене утвержденного 19 сентября 2024 года проекта планировки и межевания территории туристско-рекреационного комплекса «Турьев Хутор» в горах курорта. Поводом стал протест городской прокуратуры, пишет Сочи1.ру.

© Кубань-Информ

Проект включал в себя размещение гостиниц, горнолыжных трасс, подъёмников и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. В 2024 году ООО «Обер Хутор» обратился в мэрию Сочи за утверждением проекта планировки нового курорта. Департамент архитектуры и градостроительства города признал документацию соответствующей территориальному планированию города, а мэр Сочи Андрей Прошунин подписал постановление, в котором поручил внести проект в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Планировалось, что инвестиции в «Турьев Хутор» составят 80 млрд рублей.

Однако 26 августа 2025 Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» обратилась с открытым письмом к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с открытым письмом, указывая, что строительство горнолыжных путей курорта происходит в особо охраняемой природной зоне. По словам экологов, общий размер ущерба природному заповеднику, а также животным и растениям, занесённым в Красную книгу России, составит 554 359 397 рублей.

Еще ранее Генпрокуратура РФ пришла к выводу, что «Турьев Хутор» незаконно «уничтожил целые экосистемы», и оценила ущерб в 2,5 млрд рублей, однако тогда удалось достичь примирительного соглашения с компанией, сообщал «Коммерсантъ».

