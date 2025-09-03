В Сочи демонтирован популярный рынок

В Сочи полностью демонтирован рынок «Казачий», где летом 2025 года две местные жительницы продавали кустарный алкоголь, вызвавший массовое отравление туристов. На месте торговых рядов остались только металлические конструкции и строительный мусор.

Следствие установило, что 71-летняя Этери К. и её 31-летняя внучка Олеся реализовывали домашнее вино и чачу, содержащие метиловый спирт. В результате употребления суррогата погибли более 10 человек, приехавших в Сочи из разных регионов страны.

По факту незаконной торговли возбуждено уголовное дело. Обе женщины были заключены под стражу, а суд признал их действия особенно опасными для общества и оставил под арестом до разбирательства.

Рынок был закрыт 11 августа сразу после отравления, а его полная разборка проведена для исключения возобновления нелегальной продажи алкоголя, сообщило издание «КП»-Кубань.

