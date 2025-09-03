На пляжах Самарской области запретили купаться нагишом

Под занавес купального сезона в Самарской области приняли новые правила обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Согласно своду норм поведения на городских пляжах отдыхающим запрещено купаться обнаженными, в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя в зоне рекреации стирать одежду, мыть машины и купать собак. Под запретом проезд и стоянки любого транспорта, кроме специального (пожарные катера или машины, транспорт полиции, скорой помощи).

Документ также предупреждает, что официальные общедоступные пляжи Самары не работают от заката до рассвета. В темное время суток на них не дежурят спасатели.

Позаботились и о безопасности катающихся на сапбордах, ведь это увлечение становится среди волжан все более популярным. На досках нельзя плавать без спасательных жилетов, отплывать более чем на 100 метров от берега, перемещаться в зоне судового хода и при видимости менее 500 метров.

Серьезное новшество касается родителей детей до 14 лет. С 1 сентября их нельзя оставлять в прибрежной зоне без присмотра взрослых. Кроме того, запрещается прыгать в воду с любых возвышенностей и конструкций.

Отдельное внимание уделяется оборудованию пляжей для людей с инвалидностью. На каждом пляже должно быть обустроено как минимум одно такое место. Оно должно находиться на расстоянии не более десяти метров от спасательного поста и быть оборудовано всем необходимым для незрячих и маломобильных граждан. Речь идет о специальных ориентирах, указателях, мнемосхемах и тактильных табличках, а также о пандусах для входа в воду и специальных кабинках для переодевания.

Правда, все эти запреты касаются только официальных пляжей. На диких прибрежных территориях, где самарцы также традиционно отдыхают в летнюю жару, новые правила остаются разумным выбором каждого.

Справка "РГ"

К 2029 году стратегия социально-экономического развития Самарской области предусматривает создание 150 пляжей в регионе. Это продуманные инвестиции, ведь только в 2024 году регион посетили более четырех миллионов туристов, которые потратили здесь более 23,5 миллиарда рублей.