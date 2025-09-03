Разработан туристический маршрут «Святые места Железногорья»

В Железногорском районе разработан новый туристический маршрут под названием «Святые места Железногорья», который включает 13 значимых объектов

Врио губернатора региона Александр Хинштейн посетил храм Параскевы Пятницы и памятник природы Кузнецкий источник в слободе Михайловке. Эти объекты включены в маршрут.

Храм святой великомученицы Параскевы Пятницы расположен в селе Погорельцево. Приход деревянной церкви существовал с конца XVI века, а каменное здание было возведено в 1914 году на народные деньги по образу храма Архангела Михаила из Фатежского района.

Восстановление храма началось в 1992 году и продолжается по сей день. Хотя здание удалось сохранить, оно долго использовалось как склад, что привело к его обветшанию и утрате большинства древних фресок. За последние пять лет благодаря Попечительскому совету были построены купола, выполнен ремонт полов и приведены в порядок стены, а также установлено ограждение. Теперь необходимо благоустроить и озеленить территорию храма.

Хинштейн также ознакомился с памятником природы Кузнецкий источник в слободе Михайловке, известным с XVIII века своими родниками. Здесь располагаются деревянный колодец и купель, и место пользуется большой популярностью — на праздник Крещения Господня сюда приезжают до 3 тысяч человек.