В России предложили способ сделать сельский туризм доступнее

Аграриям предложили упростить процесс изменения целевого назначения земель для создания винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма. Соответствующий законопроект 3 сентября внесли в Госдуму вице-спикер Алексей Гордеев и группа депутатов из Комитета по аграрным вопросам.

Они привели данные Минсельхоза, согласно которым в России насчитывается свыше 300 виноделен, 80 процентов которых находятся в Краснодарском крае и Крыму. Несмотря на высокую концентрацию хозяйств, туристическая составляющая при них только формируется: культурный маршрут служит частью производства лишь в 25 винодельнях.

Дальнейшее расширение указанного направления сдерживается законодательными ограничениями, констатировали авторы документа. По их мнению, для стабильного развития виноградо-винодельческой отрасли, главным образом — предприятий малого и среднего бизнеса, необходимо закрепить возможность комплексного освоения земель — от выращивания винограда до предоставления услуг сельского туризма.

Поэтому парламентарии предложили упростить порядок перевода участков сельскохозяйственного назначения, не занятых угодьями или включенных в реестр виноградопригодных земель, под размещение объектов сельского туризма и винодельческих предприятий.

Полномочиями по согласованию планировки территорий предполагается наделить Минсельхоз. В случае принятия закона он вступит в силу со дня официального опубликования.