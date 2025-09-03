«Россия поехала в Россию»: спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон вырос на 40-60%

Спрос на осенний отдых в Крыму вырос почти на 40%, у некоторых туроператоров на 60. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные платформы «Тревел Лайн». Такой рост прежде всего связывают с доступными ценами на крымских курортах. Подробнее о причинах роста спроса рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

— Первое — Крым все-таки дешевле других курортов Черноморского побережья. Основной конкурент для Крыма — это Краснодарский край. Второе, конечно же, Крым получил часть турпотока из пострадавшей Анапы, поскольку в Крыму есть замечательные песчаные пляжи. Те туристы, которые планировали отдых в Анапе, с большой долей вероятности оказались в Крыму, потому что дорога совпадает на 90%. Туристы просто развернули свои машины в Крым и оказались там. И третья причина — Крым у нас любимое и популярное направление. И на самом деле вот этот рост, о котором мы говорим, начался еще в ноябре-декабре 2024 года, уже тогда, в начале декабря, был рост в размере 30-40%. Распределение туристов по побережью, у нас есть Западный Крым от Севастополя до Евпатории, который принимает где-то 20-25% турпотока, у нас есть Восточный Крым — это Коктебель, Феодосия, тоже есть песчаные пляжи, которые нравятся туристам с детьми. И 50% принимает большая Ялта.

— Сильно ли повлияла ситуация, что люди стоят не то что часами, а бывают даже сутки в этих автомобильных пробках?

— Да, кому-то не повезло, но на самом деле по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась, туристы не меняют планы в зависимости от ситуации на мосту, они едут все-таки терпеливо, настойчиво. На бархатный сезон сейчас, пробок в принципе нет, потому что турпоток серьезно снизился.

Однако опубликованная информация вызывает сомнение у крымского журналиста и блогера Александра Горного:

«Обсуждение роста турпотока в Крым приняло некоторый спекулятивный характер. За полтора месяца, который был активный туристический сезон, а это середина июля по конец августа, действительно людей в Крыму было больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в это же время первые полтора месяца сезона в Крыму были просто провальные, была холодная вода, очень низкая температура, и людей в Крыму было гораздо меньше. И вот этот всплеск туристического потока мы стали видеть исключительно где-то с десятых чисел июля по 20 числа августа. Следующий момент, который мы наблюдали, это наличие пробок на Крымском мосту, которые закончились в 10-х, 15-х числах августа со стороны материка. И сейчас Крым, я могу сказать, довольно-таки стоит пустой. Каким будет бархатный сезон, очень сложно сказать. Фактор того, что рассказывают Крым дешевле на 10%, кто говорит на 20%, чем Краснодарский край, и именно вот этот фактор послужил ключевым для того, чтобы поехали люди, я с этим фактором не согласен. В этом году южный берег Крыма был просто безумный по стоимости отдыха, многие его сравнивали как раз с дорогими локациями Краснодарского края. Если берем западное и восточное побережье, здесь действительно цены были довольно-таки комфортны, можно было отдохнуть семьей в номере за 3-4 тысячи рублей. Этот сезон, я бы сказал, действительно лучше, чем предыдущие, но не на 15-20-30%, я думаю, что где-то 10-15%».

Наплыв туристов отчетливо замечен в Керчи, в которой обычно туристы бывают лишь проездом, рассказывает местный житель Олег Павлов:

«Россия поехала в Россию. Действительно так и происходит, и на примере Крыма тоже. А как мы это видим? Очень просто, по тому, что проблемы с бензином 95-м в Крыму закончились ровно с началом учебного года. Видно это по заторам, которые идут перед мостом, пробки, которые жители Керчи видят из окна буквально. По моим ощущениям, людей в этом году больше. С одной стороны, закрытые границы способствовали тому, что люди стали искать что-то у себя. Тут же могу сказать, что один раз побывав где-то, наверняка почти у всех и всегда возникает желание сюда вернуться, еще что-то посмотреть. Ну и для Крыма авиасообщение очень важно. Если оно откроется, я думаю, у нас бы, наверное, и еще больше было бы людей. Плюс мы немножко, наверное, напугали людей тем, что у нас вот такие большие очереди, пробки на мосту были в этом году, все-таки безопасность превыше всего в данном случае. Поэтому, наверное, тут люди с пониманием к этому отнесутся».

Сейчас в очереди на досмотр на Крымском мосту скопилось больше тысячи машин. Из них порядка 400 со стороны Тамани и более 600 со стороны Керчи.