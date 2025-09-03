В Крыму к началу осени забронировали 72% мест в отелях и санаториях

Туристы и жители Республики Крым забронировали к началу сентября 72% мест в отелях и санаториях региона, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Темпы летнего сезона перешли и на бархатный сезон. По состоянию на начало осени средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет 72%. Средний уровень бронирования отелей и санаториев на данный момент составляет на сентябрь - 64%, при этом первая декада уже забронирована на 78%, вторая декада - 70% , третья - 55%. Бронирования на октябрь составляют 44%. Традиционно выше загрузка санаториев, по некоторым объектам она достигает 100%", - написал он.

Министр отметил, что традиционно крымские места размещения уже готовят праздничные новогодние программы и зимние акции. В октябре в Ялте на форуме-выставке активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым-2025" средства размещения Крыма представят цены раннего бронирования весны и лета следующего года.

Республика Крым за лето приняла больше 3,7 млн туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя. Всего с начала 2025 года турпоток в Крым превысил 5,3 млн человек, что на 16% больше, чем в 2024 году.