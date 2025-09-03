Для круизов на Дальнем Востоке привлекут лайнер Astoria Grande

Для развития круизного туризма на Дальнем Востоке планируется использовать лайнер Astoria Grande. Об этом сообщил заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский.

© tourdom.ru

Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке планируется открытие нового круизного маршрута, который свяжет Камчатку, Сахалин и Приморье. Первые рейсы могут начаться уже летом 2026 года. При этом инсайдеры предполагали, что на маршрут поставят лайнер Astoria Grande, который сейчас ходит из Сочи в Турцию. Теперь эту информацию подтверждают и в министерстве.

«Ждем Astoria Grande, будет ходить здесь», – заявил Антон Басанский.

Впрочем, оператор лайнера эту информацию пока никак не комментирует. Более того, Astoria Grande планирует отправиться в Италию и на Мальту в следующем году. Бронирование билетов уже открыто.

В Минвостокразвития добавили, что намерены субсидировать приобретение судов для туроператоров, которые будут развивать круизный туризм на Дальнем Востоке. Однако размер финпомощи и срока начала программы пока неизвестны.