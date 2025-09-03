Для круизов на Дальнем Востоке привлекут лайнер Astoria Grande

Для развития круизного туризма на Дальнем Востоке планируется использовать лайнер Astoria Grande. Об этом сообщил заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский.
Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке планируется открытие нового круизного маршрута, который свяжет Камчатку, Сахалин и Приморье. Первые рейсы могут начаться уже летом 2026 года. При этом инсайдеры предполагали, что на маршрут поставят лайнер Astoria Grande, который сейчас ходит из Сочи в Турцию. Теперь эту информацию подтверждают и в министерстве.
«Ждем Astoria Grande, будет ходить здесь», – заявил Антон Басанский.
Впрочем, оператор лайнера эту информацию пока никак не комментирует. Более того, Astoria Grande планирует отправиться в Италию и на Мальту в следующем году. Бронирование билетов уже открыто.
В Минвостокразвития добавили, что намерены субсидировать приобретение судов для туроператоров, которые будут развивать круизный туризм на Дальнем Востоке. Однако размер финпомощи и срока начала программы пока неизвестны.