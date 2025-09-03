Глава Сысерти рассказал, как планирует увеличить турпоток до 1 млн человек в год

В 2024 году команда Сысертского городского округа разработала пошаговый план по трансформации Сысерти в крупный туристический центр страны. Турпоток в муниципалитет должен увеличиться с 500 тысяч человек до 1 миллиона. Глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских рассказал ИА «Уральский меридиан» о задумке и пояснил, как планируется добиться этих показателей.

© Яндекс.Карты

«Один миллион для нас — это конечная цифра, больше не надо. Нам нужен именно качественный туристический поток. Причём мы понимаем, что большая часть гостей планируется из ближайших мегаполисов: Екатеринбурга и Челябинска. С точки зрения логистики наш округ доступен именно для этих территорий. Поэтому сейчас мы фокусируемся на улучшении и развитии рекреационной инфраструктуры», — отметил глава.

По словам Нисковских, муниципалитет должен достичь показателя в 1 миллион туристов в ближайшие 10—15 лет. Причём турпоток планируется не только концентрировать в Сысерти, а распределять его по всему округу.

Каждый год в Сысерти на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских проходит фестиваль «Лето на заводе». Фото: Ксения Семашко © ИА «Уральский меридиан»

«Места для отдыха необходимо создавать и развивать сразу в нескольких населённых пунктах. Это задумка не новая, ранее была разработана концепция кластера «Большая Сысерть», согласно которой уникальный сервис должен равномерно распределяться по всей территории муниципалитета. Мы уже работаем в этом направлении. Например, в посёлке Асбест принимает гостей база отдыха на месте карьеров, а в Космаково — семейный парк альпак «Лу-Лу». В будущем также планируем открыть образцовое рыбное хозяйство и многое другое», — пояснил Нисковских.

Сысертский муниципальный округ продолжает развивать туристическую сферу. Так, уникальный для региона фестиваль «Лето на заводе» собрал в этом году более 30 тысяч гостей. В 2027 году при поддержке федеральных и региональных властей в загородном клубе «Белая лошадь» появится модульный отель. Деньги на строительство будут выделены по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».