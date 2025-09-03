На Байкале для развития круизного туризма спустили на воду два катамарана

Два 148-местных катамарана "Сарма" и "Селенга", построенные для круизов по Байкалу, спущены на воду. Об этом сообщил ТАСС в преддверии сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) планирует запуск маршрута Иркутск - Листвянка - Ольхон - Турка - Усть-Баргузин. Для рейсов по данному маршруту осуществлен спуск на воду двух катамаранов проекта на 148 мест. Благодаря постройке данных катамаранов планируется связать Иркутскую область и Республику Бурятия регулярным круизным сообщением", - сообщил Доржиев.

В Восточно-Сибирском территориальном отделе Госморречнадзора МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу отметили, что скоростной пассажирский катамаран на подводных крыльях "Сарма" уже совершил свой первый рейс: 38-метровое судно благополучно добралось из Иркутска до бухты Песчаная. Водный транспорт развивает скорость до 65 км/ч, запас хода - 1 тыс. км. "Плавсредство строили на заводе в Рыбинске, а собирали на площадке ВСРП. Также планируется ввести в эксплуатацию скоростной катамаран "Селенга", - говорится в сообщении.

Доржиев добавил, что круизная компания "Водоходъ" организует круизное сообщение на озере Байкал с использованием гибридных судов на электрической тяге. В тур включено посещение города Северобайкальска, поселков Монахово, Усть-Баргузин, Турка, Танхой и местности Хакусы. "Для захода в данные населенные пункты необходимы причальные сооружения с глубинами у причальной стенки 2,7 метра, длиной не менее 80 метров и возможностью технологического присоединения мощностью не менее 350 кВт для зарядки аккумуляторных батарей судов", - подчеркнул министр.

Кроме того, отметил Доржиев, компания "Водоходъ" заключила контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на строительство первого круизного судна "Байкал" на электрической тяге. Пассажировместимость в режиме круизного судна - 70 человек, в прогулочном варианте - 152 человека.

