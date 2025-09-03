Массовая легализация гостевых домов началась в Приморье

С 1 сентября 2025 года в России действуют стандарты для гостевых домов, без соблюдения которых предприятие не сможет быть зарегистрировано в официальном реестре средств размещения постояльцев, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Под гостевым домом понимается индивидуальный жилой дом, комнаты в котором сдают гостям. По утверждённым Кабмином стандартам в таком доме одновременно можно сдавать не более 15 комнат, а разместить в них суммарно – не более 45 гостей, предельная вместимость одной комнаты – шесть человек. Минимальная площадь одноместного номера – девять квадратных метров, двухместного – двенадцать, в номерах семейного типа – не менее шести «квадратов» на постояльца.

По новым стандартам в помещениях гостевого дома должен поддерживаться определённый микроклимат – температура воздуха в жилых комнатах не менее 21 градуса, в помещениях общего пользования – не менее 18 градусов. Во всех помещениях должны работать датчики дыма.

В числе базового набора услуг – бесплатный Wi-Fi на территории заведения, не менее пол-литра питьевой воды в сутки, двух полотенец и одной вешалки на каждого гостя, а уборка номеров проводится раз в неделю, а также непосредственно перед заездом гостей и сразу после их выселения.

Если гостевой дом соответствует стандартам, заведение получает идентификационный номер. С 1 января 2026 года публиковать информацию о гостевом доме в Интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, можно только с указанием этого номера. До конца текущего года владельцы гостевых домов должны решить вопрос с регистрацией своих заведений в реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии. Гостевые дома, которые не будут легализованы к 2026 году, станут незаконным бизнесом, хозяевам будут грозить соответствующие санкции.

Пилотный проект с легализацией гостевых домов пока реализуется в в 18 регионах России, включая Приморский край.