Эксперты рассказали о турпотоке на Дальний Восток

По итогам этого года внутренний туризм поставит новые рекорды, говорят эксперты. Как свидетельствуют данные Ассоциации туроператорв (АТОР), естественный прирост продаж путевок по внутренним направлениям составит 14 процентов по сравнению с прошлым годом.

© РИА Новости

Конечно, лидерами неизменно являются курорты Краснодарского края. Однако все больше наших соотечественников отдают предпочтение не традиционному пляжному отдыху, а необычным, небанальным направлениям. Как раз такие маршруты и программы сейчас активно развиваются на Дальнем Востоке. Сюда едут туристы, которые хотят получить новые впечатления и эмоции. И в регионе это прекрасно понимают, поэтому стремятся предложить туристам настоящий эксклюзив. Например, морские прогулки на катере, во время которых можно увидеть китов, или пешие походы разного уровня сложности, которые подойдут как спортивным, выносливым туристам, так и людям старшего возраста и детям. В таких походах можно увидеть уникальную природу края, термальные источники, посмотреть на проснувшиеся в этом году вулканы. В Камчатском крае во время лососевой путины начался сезон рыбалки. Для любителей такого отдыха предлагаются пакетные туры, которые включают проживание в комфортных коттеджах, питание и лицензию на рыбалку.

Ежегодно на Дальнем Востоке появляются новые туристические маршруты. И нередко в тех регионах, которые до сих пор считались не слишком привлекательными с точки зрения туризма. Например, в Магаданской области запущена турпрограмма, включающая обзорную экскурсию на вертолете. Путешественники могут увидеть уникальные заповедные места, до которых не добраться традиционными способами. А на Чукотке, на территории Анадырского лимана у подножия горы Дионисия, к концу этого года должен открыться туристический комплекс, который предложит гостям не только интереснейшие экскурсионные программы, но и качественный релакс-отдых: современные номера, рестораны и спа-услуги.

788 миллиардов рублей в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделено на программу льготного кредитования строительства и реконструкции отелей.

Арктика - регион, который прежде не ассоциировался с туризмом, сейчас активно развивает такой потенциал. В частности, предлагаются по-настоящему уникальные программы - экспедиционные круизы. Это путешествия в заповедные уголки, к которым невозможно добраться по суше. Такие морские походы проходят в формате научно-исследовательских круизов. Вместе с настоящими учеными туристы отправляются в необычные места. На борту проводятся лекции, а во время высадок туристы могут полюбоваться нетронутой природой, увидеть редких животных и птиц, пройти неизведанными тропами.

«Арктика - регион, привлекательный, в первую очередь, с точки зрения рекреационного, познавательного, круизного и экологического туризма, — считает директор по развитию федеральных программ Школы управления Сколково Ирина Миронова. — Необходимо развивать круизные направления, в частности, по Севморпути, программы, которые включают посещение коренных народов. Также в программы маршрутов целесообразно включать уже построенные инфраструктурные объекты, не обладающие секретностью, например, научные станции, порты, закрытые советские военные базы».

Эксперты уверены, что у Дальнего Востока огромный туристический потенциал. Уникальные природные и ландшафтные особенности позволяют привлекать самых разных туристов. Однако, чтобы поток желающих стал больше, необходима качественная инфраструктура.

«Согласно опросам гостей, 90 процентов туристов готовы путешествовать в удаленные регионы и даже переплачивать за свой отпуск при условии, что в номере предусмотрен балкон с уникальными видовыми характеристиками, в ресторане отеля представлена локальная гастрономия на высоком уровне, а в spa - бассейн с камерной зоной для отдыха», — отмечает коммерческий директор Группы отелей "Русские сезоны" Инна Рындина.

То, что привлечь туристов без качественной инфраструктуры не получится, понимают и на государственном уровне. Именно поэтому на Дальнем Востоке реализуются комплексные инфраструктурные проекты. В частности, в Приморском крае к концу 2029 года должна появиться особо охраняемая природная территория регионального значения (ООПТ). Она объединит северо-восток полуострова Муравьева-Амурского и остров Русский. Также в ООПТ войдут Ботанический сад Дальневосточного отделения РАН и Владивостокская крепость, которую должны будут отреставрировать и открыть для туристов. Будет также создан парк с современными местами отдыха, смотровыми площадками, павильонами для выставок и пешеходными тропами. Реализация подобных проектов возможна благодаря мерам господдержки. В частности, нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Для достижения этих целей в 2020 году была создана Корпорация "Туризм.РФ". Среди ее основных задач - сформировать туристические кластеры страны, разработать и внедрить мастер-планы туристических территорий, привлечь инвестиции для создания необходимой инфраструктуры. Благодаря программам господдержки у регионов есть возможность получить субсидию на развитие туризма. Предусмотрены меры поддержки и для бизнеса. В частности, можно получить льготный кредит на возведение или реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов с номерным фондом. То же касается крупных инвестиционных проектов - аквапарков, парков развлечений и инфраструктуры горнолыжных курортов.