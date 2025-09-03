Чем удивит поездка к самому глубокому озеру планеты

Среди туристических маршрутов России путешествие на Байкал - один из самых популярных. О сильной энергетике региона, великолепии природы и удивительной чистоте древнейшего озера планеты известно далеко за его пределами.

Добраться до Байкала можно разными путями, но одним из наиболее интересных станет маршрут через Бурятию. Совершить перелет до Улан-Удэ сегодня просто, а оттуда - рукой подать до суровых таежных пейзажей и уникальных буддистских храмов с изумительной историей и удивительными легендами.

Туристы часто выбирают экоотели в селе Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия, до которого можно добраться за пару часов от столицы региона. Например, один из них - "Сосны", построенный из экологически чистых материалов, расположен на восточном побережье озера, до которого по тропе через живописный лес всего минут десять пешком. И хотя отель находится действительно в сосновом бору, в нем есть все преимущества цивилизации: интернет, ресторан, русская баня, попарившись в которой, можно релаксировать в банном чане с видом на тайгу, насладиться массажем или пройти спа-процедуры.

Байкал прекрасен в любое время года, но именно в межсезонье здесь можно увидеть то, что скрыто от глаз зимой или летом: все роскошные краски сухой и солнечной осени, ведь солнце светит тут более 300 дней в году. Благодаря мягкому климату и отсутствию ветра теплая осень стоит до первого снега, который выпадает в ноябре, меняя щедрое разноцветье на графичные зимние пейзажи.

Здесь можно окунуться в загадочный мир буддизма и помедитировать у самой большой в России статуи Будды Шакьямуни. Привлекают гостей и горячие источники, известные своим благотворным влиянием на организм. Температура воды в них достигает 52 градусов. Находящийся в Горячинске термальный источник - один из самых старых бальнеологических курортов подобного типа в России.

По словам ученых, Байкалу никак не меньше 25 миллионов лет, в нем и вокруг него обитают тысячи видов животных и растений, половина из которых - эндемики, то есть встречаются только тут и нигде больше.

- Байкальская нерпа, байкальский омуль, байкальский осетр, прозрачная живородящая рыба голомянка, рачок эпишура и байкальские губки обитают только у нас, на Байкале, - рассказывает отельер Вера Ампилогова.

Среди главных достопримечательностей - остров Ольхон, третий по размеру озерный остров на планете. Он считается сакральным центром северного шаманского мира, там находится место поклонения духам, и, как гласят легенды, можно загадывать желания, которые непременно сбудутся…

Отсюда можно отправиться на экскурсию в национальный парк "Святой Нос" и Баргузинскую долину - первый в России заповедник, созданный еще до революции 1917 года. А при восхождении на мыс Святой Нос можно увидеть два байкальских залива сразу - Баргузинский и Чивыркуйский. И увезти с собой сотни ярких фотоснимков и незабываемые впечатления.