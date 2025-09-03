Туристка оставила на берегу часы за 2 млн рублей и не нашла их после заплыва

Туристка потеряла часы за два миллиона рублей после заплыва около пляжа в Сочи. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, девушка по имени Екатерина познакомилась с мужчиной. Вместе они немного выпили, после чего пара решила поплавать в море. Свои вещи, в том числе и часы марки Rolex, она оставила на берегу.

После заплыва, который длился 10 минут, аксессуар ей найти не удалось. По словам самой Екатерины, пока ее не было, рядом с вещами ходила компания молодых людей, поэтому она обратилась к ним.

Молодые люди в свою очередь заявили, что вместе с новым знакомым девушка занималась в воде «непотребствами», и после слов о том, что они воры, избили ее спутника.

После того как полицейские прибыли на место, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, но нужного момента на них не оказалось. По мнению туристки, кадры могли вырезать намеренно.