Внутренний туризм России: насколько подорожал отдых

Сильнее всего подорожало размещение в отелях Калининградской области – рост цен составил 30 %, рассказали НСН в пресс-службе члена РСТ, Национального туроператора «Алеан».

«В среднем цены на размещение в отелях выросли на 15-20 % относительно прошлого года», – рассказали НСН в пресс-службе туроператора.

В Крыму стоимость проживания увеличилась в диапазоне от 10 % до 30 % в зависимости от конкретного отеля, в Дагестане – примерно на 10 %, а на курортах Кавказских Минеральных Вод – на 10-15 %.

Несмотря на рост цен, в Краснодарском крае многие отели предлагали специальные предложения и скидки. Например, летом отели Сочи и Геленджика предоставляли скидки до 30 %, а Анапа – до 55 %. Это могло способствовать поддержанию интереса к отдыху в этом регионе, несмотря на общие тенденции повышения цен.

Напомним, Китай с 15 сентября введет пробный безвизовый режим для россиян. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, пишет издание 360.ru.

Ранее эксперт спрогнозировал бум туризма после упрощения въезда российнам в Китай. По словам эксперта, раньше для въезда в Поднебесную требовали визы даже для туристов из дружественных стран. Но теперь китайское правительство заметило, что туристы с большим интересом едут на остров Хайнань, где не нужно получать визу, и решило изменить подход.