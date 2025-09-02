Пассажирам вагонов СВ предложили сэкономить пару тысяч

Пассажиры вагонов СВ крымских поездов с сентября могут бесплатно посещать бизнес-залы на вокзалах. О новой опции сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», который работает на этом направлении. Услуга доступна на конечных точках самых популярных маршрутов: в Симферополе, Севастополе, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге и на Казанском в Москве. Также есть вариант бесплатно пройти в зал на промежуточной станции в Ростове-на-Дону. Или на вокзалах Адлера и Сочи тем, кто начинает путь в Крым из Краснодарского края от самого ближнего из работающих аэропортов.

© РИА Новости

Стоит отметить, что вагонов этого класса на маршрутах ГСЭ немного. Например, из 5–6 ежедневных рейсов Москва – Симферополь СВ нашлись только в трех. И пользуются хорошим спросом – уехать из столицы в Крым в нем можно не раньше 24 сентября за 28 тыс. руб. И даже на эту дату билет всего один. На конец октября мест больше и цена ниже – от 21 тыс. руб.

Сколько же предлагают сэкономить туристам благодаря новой опции? Стоимость посещения зала комфорт на Казанском вокзале, с которого отходит «Таврия», – 2600 руб. на взрослого и 1300 руб. на ребенка. Дождаться поезд в бизнес-зале Симферопольского вокзала обходится в 2000 руб. за 3 часа.

Добраться в СВ из Санкт-Петербурга до Севастополя будет стоить вдвое дороже – цены варьируются от 40 до 52 тыс. руб. По маршруту курсирует один состав в день с одним вагоном СВ. Посещение бизнес-зала на Московском вокзале Санкт-Петербурга обойдется в 3000 руб./3 часа для взрослого и 1500 руб. для ребенка.

В комментариях к новости в соцсетях перевозчика кто-то из туристов радуется: «Наконец-то, давно ждал такого! В бизнес-зале реально удобно – чай, розетки, вайфай». «Да, особенно если поезд задерживается, можно спокойно поработать». Есть и те, для кого новинка не актуальна: «У вас СВ в продаже не бывает! Купить не успеваем!», «Есть, только их быстро разбирают», – ведут дискуссию другие.

О какой-либо значительной экономии для тех, кто может себе позволить СВ, речи, конечно, не идет. Нововведение станет скорее приятным бонусом. Вот только узнают ли о нем те, кто покупал места на бархатный сезон заранее?

