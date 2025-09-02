Сколько гостиниц и отелей в России включили в реестр Росаккредитации

В России завершился этап реформы классификации коллективных средств размещения (КСР). Как сообщили в Минэкономразвития РФ, по его результатам в реестр Росаккредитации было включено большинство гостиниц и отелей, работающих в стране.

Согласно вступившим в силу 1 сентября нормам, туристические агрегаторы имеют право публиковать информацию только о тех КСР, которые зарегистрированы в данном реестре. Туристы смогут бронировать номера в КСР с действующим статусом.

«Всего сейчас в реестре со статусом «действует» почти 18,2 тыс. гостиниц, почти 4 тыс. баз отдыха, 468 кемпингов и более 1,1 тыс. санаториев», – сообщил руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

Если КСР, не включенные в реестр, продолжат работать, такая деятельность будет считаться незаконной и с 6 сентября повлечет блокировку на сервисах агрегаторов. Кроме того, им грозит административная ответственность, вплоть до оборотных штрафов. Ранее «ФедералПресс» информировал о том, что для юридических лиц сумма штрафа будет составлять от 300 тыс. до 450 тыс. рублей.

«Во исполнение закона агрегаторы были вынуждены отключить размещение тех организаций, которые пока не прошли самооценку и отсутствуют в реестре. У платформ бронирования разный объем предложения, поэтому и цифры варьируются, но в целом это от 2 тыс. до 4 тыс. объектов размещения в зависимости от платформы», – рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

Те КСР, которых включат в реестр со статусом «действует» позже, появятся на серверах агрегаторов после обновления баз.