Гостям ВЭФ предложили борщ за 4 тыс. рублей

Владивосток готовится принять юбилейный X Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 3 по 6 сентября. Первые гости уже заглянули в дом Росрыболовства и узнали, чем и за сколько здесь будут угощать.

© unsplash

Как сообщает ТАСС, в меню заявлены холодные и горячие блюда преимущественно из рыбы, моллюсков и других подводных обитателей. Так, из горячего гостям предлагают дальневосточный плов с морепродуктами за 1250 руб., стейк из палтуса за 2500 руб., для любителей более экзотических вкусов – скоблянку с кукумарией и кальмаром за 1300 руб. и некоторые другие позиции.

Для более полного погружения в дальневосточную кухню повара ВЭФ разработали сеты, в которые вошли сразу несколько блюд: в «Приморье» стоимостью 4000 руб., например, включили борщ с крабом. Также подадут запеченные гребешок и уже упомянутую скоблянку. Ну а на первое в самом дорогом «Дальневосточном» за 7000 руб. предлагают уху из трех рыб. Запеченный гребешок также прилагается. Еще есть блины с икрой.