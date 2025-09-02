Назван лидирующий город России по росту летних бронирований

Эксперты исследовали российский рынок бронирований и узнали, в каких городах минувшим летом наблюдалась самая значительная положительная динамика. Лидером среди внутренних направлений стал Новороссийск, где число летних бронирований выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

© РИА Новости

Второе место заняли курорты Азовского побережья Краснодарского края с годовым приростом 37%, а третье место — Крым, где число бронирований увеличилось на 32% по сравнению с прошлым летом, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные национального туроператора «Алеан».

В первую пятёрку также вошли Дагестан и Архыз, где число бронирований увеличилось на 28% и 27% соответственно.

Прирост бронирований летом наблюдался также в Нижнем Новгороде (+12%), Ярославле и Суздале (+10%), Мурманской области (+9%) и на Дальнем Востоке (+8%).

Ранее пиар-директор Tez Tour Жанна Богачева в беседе с НСН рассказала, что предстоящей зимой самыми привлекательными зарубежными направлениями для отдыха у россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам.