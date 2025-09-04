Названы регионы России с самой красивой осенью

Россияне назвали регионы страны, куда стоит поехать, чтобы увидеть красивую осень. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру» в партнерстве с сервисами экосистемы Сбера для автолюбителей «СберАвто» и «Ситидрайвом», оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

60 процентов участников опроса выбрали Алтай, 58 процентов — Республику Карелия, а 36 процентов — Калининград. Также в топ российских регионов с самой красивой осенью вошли Кисловодск (его отметили 30 процентов респондентов), Иркутская область (30 процентов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (27 процентов), Минеральные Воды (29 процентов) и Пятигорск (28 процентов).

Кроме того, соотечественники хотели бы отправиться в осеннее путешествие в Суздаль, Домбай, Казань, Адыгею, Плес, Ярославль, Владивосток, Красноярский край, Москву и Московскую область, Республику Башкортостан, Тверскую область, Ростов-на-Дону, Тулу и Екатеринбург.

Среди преимуществ поездок в это время года большинство опрошенных выбрали комфортную погоду (81 процент), отсутствие ажиотажа (42 процента) и более низкие цены (39 процентов).

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту» раскрыли бюджетные направления для отдыха в России в сентябре. В список вошли Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия.