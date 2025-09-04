Сколько стоит один курортный день в разных городах России

Средняя стоимость одного дня курортного отдыха в разных городах России составляет 7,9 тысячи рублей. Такие данные раскрываются в исследовании сервиса «2ГИС», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В эту сумму входит проживание в гостинице, два приема пищи в заведениях, а также один вид досуга. Самым доступным для летнего отдыха оказался Краснодар: день отдыха там обойдется в 6,5 тысячи рублей. За ним идет Новосибирск — 6,8 тысячи рублей. При этом именно там наиболее дорогие «курортные» развлечения. А вот самые дешевые — в Краснодаре и Казани (около 1 тысячи рублей).

Дешевле всего поесть можно в Новосибирске (902 рубля на человека) и Екатеринбурге (1 тысяча рублей). А дороже всего в Москве, а также в Ростове-на-Дону и в Казани (по 1,2 тысячи рублей).

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту» раскрыли бюджетные направления для отдыха в России в сентябре. В список вошли Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия.