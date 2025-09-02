Туроператоры раскрыли, как подорожал отдых внутри России

Минувшим летом отели Анапы предлагали скидки до 55%, рассказали НСН в пресс-службе туроператора «Алеан».

Сильнее всего подорожало размещение в отелях Калининградской области — рост цен составил 30%, рассказали НСН в пресс-службе члена РСТ, Национального туроператора «Алеан».

Рынок внутреннего туризма в России летом показал сдержанный рост, количество гостиничных бронирований за июнь-август прибавило 4,8% год к году, а турбизнес говорит об увеличении турпотока вовсе всего на 2–4%, отмечает «Коммерсант». По данным издания, летний сезон подвели снижение интереса к Краснодарскому краю после закрытия пляжей и накопленный эффект от роста цен в сегменте внутреннего туризма.

«В среднем цены на размещение в отелях выросли на 15-20% относительно прошлого года. Стоимость проживания в крымских отелях выросла в пределах 10-30% в зависимости от отеля. В Дагестане — в пределах 10%. На курортах Кавказских Минеральных Вод — в пределах 10-15%. Цены на проживание в Калининградской области выросли на 30% к прошлому году. Что касается Краснодарского края, во многих объектах размещения действовали спецпредложения и скидки. Так, например, этим летом отели Сочи и Геленджика предлагали скидки до 30%, Анапы — до 55%», — рассказали НСН в пресс-службе туроператора.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил НСН, что высокие цены на номера в 4-х и 5-ти звездочных отелях в Сочи объясняются их ограниченным предложением.