Составлен топ самых популярных летних направлений у россиян

Казань заняла четвертое место в списке самых популярных городов России для путешествий этим летом. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, россияне активно бронировали отели как в России, так и за границей, причем июль стал самым востребованным месяцем для поездок.

Лидерами по бронированиям за рубежом стали Беларусь (7,6%), Италия (7,5%) и Франция (7,4%). В числе популярных направлений также оказались Китай, Испания и Турция. При этом заметный рост интереса к отдыху был зафиксирован в Абхазии (увеличение в 3,8 раза), Омане (3,7 раза) и Люксембурге (3,4 раза).

Внутри страны россияне чаще всего выбирали Москву (18,6% от всех бронирований) и Санкт-Петербург (15,6%). Казань с долей 3,7% вошла в топ-10 самых посещаемых городов, наряду с Адлером. Интерес к небольшим городам также возрос: Рыбинск стал популярнее в 2,7 раза.

По данным исследования, 43% россиян предпочли одиночные поездки, тогда как за границей чаще путешествовали парами. Средняя продолжительность отдыха составила почти четыре дня за границей и 2,4 дня в России.

Согласно статистике, 80% поездок по-прежнему приходятся на внутренние маршруты, что подтверждает растущий интерес к путешествиям по родной стране.

Напомним, что в Татарстане наблюдается значительный рост интереса к аренде загородных домов в бархатный сезон. По данным исследования "Авито Путешествия", спрос на такие объекты в России увеличился на 83% по сравнению с прошлым годом.