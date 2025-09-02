На чем предпочитают путешествовать россияне

Счастливые отпускники все чаще сталкиваются с проблемой выбора — на чем отправиться в путешествие. Логика подсказывает, что для экономии ценных дней лучше всего подходит самолет. Однако практика этого года показала, что в расчет надо принимать не только время перелета, но и возможное ожидание в аэропорту в случае переноса рейса. Эксперты заметили, что россияне стали чаще выбирать для путешествий альтернативные виды транспорта. Как изменились их предпочтения — в материале ТАСС.

Ностальгия по подстаканнику

В течение ушедшего лета (с 1 июня по 31 августа по сравнению с тем же периодом 2024 года) количество заказов билетов на железнодорожные поезда в России выросло на 25%, в то время как число бронирований авиабилетов снизилось на 17%. Такую статистику предоставили ТАСС в "Яндекс путешествиях". В компании также рассказали, что тенденция характерна для всего 2025 года: с 1 января (по 24 августа 2025 включительно) количество бронирований авиабилетов в России снизилось на 18%. Одновременно на 13% увеличилось число заказов билетов на поезда.

Сильнее всего в текущем году вырос спрос на железнодорожные поездки в Санкт-Петербург (+18%), Нижний Новгород (+16%), Рязань (+14%), Москву (+13%), Екатеринбург (12%) и Краснодар (+11%). Максимальное падение спроса на авиабилеты зафиксировано на рейсы в Минеральные Воды (-38%), Санкт-Петербург (-24%), Сочи (-20%), Москву (-19%), Екатеринбург и Казань (-18%).

В отдельные периоды в этом году на фоне ажиотажного спроса на железнодорожные билеты даже возникала их нехватка. Например, по данным Ассоциации туроператоров России, в начале июля из продажи почти полностью исчезли билеты из Санкт-Петербурга в Москву. А билеты на популярные курортные направления и обратно приходилось покупать за несколько месяцев. В то же время в РЖД сообщали о том, что дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах не наблюдалось.

«Аналитика МТС, "Яндекса", а также исследования транспортных агрегаторов и банков свидетельствуют о том, что 59% россиян считают поезда самым удобным способом путешествовать по России», — заявил ТАСС эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Он выделяет несколько причин популярности этого вида транспорта. Это, в частности, независимость от погодных условий, надежность, безопасность, оптимальное сочетание цены и качества.

«Железные дороги позволяют охватить широкую географию точек назначения. Глубина бронирования — планировать поездки заранее, вплоть до 180 дней. Добавьте сюда гибкое ценообразование с учетом уровня комфорта и дальности маршрута. При этом сервис постепенно развивается, а вагонный парк обновляется», — добавляет эксперт.

На пределе железнодорожных сил

В натуральных величинах объем пассажирских перевозок вырос в 2025 году несущественно. По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) — на 0,3% за первые семь месяцев. Всего за январь — июль в поездах дальнего следования было перевезено 73,6 млн пассажиров, а за летние месяцы — 41,6 млн (в 2024 году было столько же, в 2023-м — 40,8 млн).

«По динамике перевозок пассажиров в дальнем следовании в летние месяцы за последние три года можно констатировать выход на предельные объемы перевозок», — говорится в отчете ИПЕМ.

«Отсутствие роста можно объяснить двумя составляющими: изменение туристических предпочтений россиян и реакция на это со стороны железнодорожных перевозчиков», — заявил ТАСС заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук.

Так, привлекательность Анапы снизилась, одновременно возросла популярность Калининградской области и Приморья. И если перевозки железнодорожным транспортом между Калининградской областью и остальной территорией России строго ограничены (соглашением между Россией, ЕС и Литвой), то спрос на поездки в дальневосточном направлении значительно вырос.

В этом году туристическая активность в регионах Дальнего Востока резко повысилась и из-за благоприятных погодных условий, указывает эксперт. "Российские железные дороги" (РЖД), по его словам, попытались отреагировать на возросший спрос, добавив нескольких поездов между Хабаровском и Приморьем.

«Однако рост назначения дополнительных пассажирских поездов на Восточном полигоне ограничен дефицитом пропускной способности и необходимости выполнять план по грузоперевозкам», — отметил он.

На своих четырех

Как говорит Андрей Смирнов, многие люди выбирают поездки на поездах, поскольку они позволяют "отдохнуть от руля". Но есть и другая категория путешественников, предпочитающая полную автономность.

«Мы отметили устойчивый тренд на увеличение автомобильных поездок в последние три — четыре года, — поделился с ТАСС вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Такая поездка значительно дешевле для семьи из трех-четырех человек. Кроме того, такие туристы более мобильны, они много ездят в местах отдыха — так интереснее. И можно взять с собой больше вещей».

Кстати, по словам представителя Ассоциации, удлинение времени в дороге привело к сокращению времени проживания в отелях — на 1-2 дня.

В связи с развитием каршеринговых сервисов многие любители автомобильных путешествий предпочитают отправиться в поездку на арендной машине. Как рассказали ТАСС в "Яндекс драйв", только в июле 2025 года спрос на долгие поездки в каршеринге вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

«Пользователи арендуют машину на несколько часов или дней, чтобы решить сразу несколько задач за поездку и оптимизировать расходы на транспорт. Сутки аренды авто в среднем обходятся в 3 тыс. рублей. Поездки от нескольких часов до нескольких дней популярны во всех городах присутствия сервиса, особенно в туристических. В этом году сервис заработал в трех новых регионах — Калининграде, Перми и Челябинске», — сообщили в "Яндекс драйв".

Популярность набирают и маркетплейсы, объединяющие предложения проката и сдачи частных авто в аренду. Так, в сервисе RentRide ТАСС рассказали, что этим летом спрос на автомобили превышал прошлогодний, при этом особой популярностью пользовались такие направления, как Крым и Сочи.

«Минивены, которые чаще всего берут большие семьи и компании друзей, были в дефиците — в высокий сезон их необходимо бронировать за несколько месяцев. Также в июле — начале августа мы зафиксировали небольшую нехватку машин эконом-класса. Автомобили комфорт-, премиум- и бизнес-класса всегда есть в наличии», — сообщил ТАСС сотрудник компании.

Евлалия Самедова