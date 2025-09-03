Фестивали для всей семьи: увидеть парад сказок, огненное шоу и пройти квесты

В России появляется все больше программ для отдыха семей с детьми. Предложения на любой бюджет доступны круглый год.

При поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство" активно развивается инфраструктура и сфера детских развлечений: строят парки аттракционов и аквапарки, появляется больше отелей семейного типа. Путешествия по России становятся интереснее, безопаснее, доступнее и комфортнее.

Приглашает "Толстопятый"

IV Международный фестиваль сказок и ремесел "Толстопятый" - семейный праздник. Он объединяет фольклор, традиции и ремесла народов России. На три дня, с 5 по 7 сентября, главная пешеходная улица Пензы - Московская - станет похожей на сказку: герои былин, сказаний, мифов и небылиц заполнят центр города.

Несколько площадок отводят традиционным якутским, чувашским, казачьим сказкам, культуре северных народов. Центр технологического обучения предложит творческие и вдохновляющие занятия. Гостей ждут бесплатные мастер-классы, спектакли, интерактивные чтения, концерты, модный показ и специальный иммерсивный спектакль.

"Онфим собирает друзей"

Х Всероссийский фестиваль детских музейных программ "Онфим собирает друзей" пройдет в Великом Новгороде.

В Новгородском кремле 6 сентября развернутся более десятка тематических полян, на которых одновременно пройдут около сотни квестов, игр, экскурсий, мастер-классов, спектаклей и других активностей.

Творческие и познавательные программы для детей представят музеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Смоленска и других городов. Гости фестиваля смогут увидеть кукольный "театр на руках", познакомиться с сюжетами сказок, услышать байки суворовских крестьян, поиграть в традиционные народные игры и на древних музыкальных инструментах, научиться работать с берестой и на гончарном круге.

Огонь, вода и медные трубы

В Костроме ежегодно проходит международный фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья". Нынче он посвящается 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

6 сентября дарить незабываемые впечатления зрителям будут пиротехники из Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары и Минска. Каждая команда представит огненную программу, посвященную одному из значимых событий военных лет. Специалисты из Санкт-Петербурга - блокаде Ленинграда, из российской столицы - битве за Москву. Сценой для огненного шоу станет и акватория Волги в центральной части Костромы. Пиротехническое представление будет сопровождаться музыкальными композициями в исполнении духовых оркестров.

Справка "РГ"

Найти календарь событий, а также семейные маршруты, которые будут интересны детям и взрослым, можно на национальном туристическом портале Путешествуем.РФ.

В прошлом году жители нашей страны совершили более 90 миллионов туристических поездок по России. Цель нацпроекта "Туризм и гостеприимство" - обеспечить к 2030 году не менее 140 миллионов таких поездок ежегодно и увеличить долю туристской отрасли в ВВП до 5%.