Перечислены лучшие направления для поездок осенью

Аналитики провели исследование и выяснили, в какие города и регионы России стоит поехать осенью. RT ознакомился с результатами опроса, проведённого специалистами «Работы.ру» в партнёрстве с сервисами «СберАвто» и «Ситидрайв».

© РИА Новости

Так, говоря о преимуществах осенних путешествий, 81% опрошенных отметили, что это самое комфортное время в плане погоды.

«42% респондентов указали, что до мест отдыха проще добраться и нет ажиотажа, а 39% считают, что отдых осенью дешевле», — подчёркивается в исследовании.

На вопрос, в какие города и регионы России стоит поехать, чтобы увидеть красивую осень, 60% опрошенных назвали Алтай, 58% выбрали Карелию, 36% — Калининград, добавили эксперты.

Кроме того, согласно опросу, Кисловодск упомянули 30%, Иркутскую область (Байкал) — также 30%.

«Санкт-Петербург и Ленинградскую область отметили 27%, Минеральные Воды — 29%, Пятигорск — 28%. Суздаль назвали 24% респондентов, Домбай (Карачаево-Черкесия) — также 24%. Казань и Адыгею отметили по 23% опрошенных. Плёс и Ярославль получили по 22% голосов, Владивосток — 21%», — поделились представители компаний.

Отмечается, что Красноярский край выбирают 18% респондентов, Москву и Московскую область — 17%.

«Республику Башкортостан выбрали 15%, Тверскую область — 13%, Ростов-на-Дону — также 13%. Тула набрала 12%, Екатеринбург — 11%», — подчеркнули аналитики.

При этом, по словам специалистов, для путешествия осенью 58% респондентов выбрали бы машину.

Также эксперты напомнили автолюбителям, что наступление осени заметно меняет дорожные условия.

«После жаркого сезона требуется дополнительное внимание к состоянию автомобиля для безопасного и комфортного путешествия. Важно проверить резиновые уплотнители дверей и багажника — в осенние дожди именно они защищают салон от влаги», — говорится в материале.

По словам специалистов, стоит заменить летнюю незамерзайку или воду в бачке на осенний стеклоомыватель.

«Осенью поездки чаще приходятся на сумерки и темноту, поэтому проверка фар, противотуманных огней и регулировка световых настроек помогут повысить безопасность», — заключили аналитики.

Всего в исследовании приняли участие более 3,2 тыс. респондентов из всех регионов страны.

