В Оренбурге прошел фестиваль «Врата Великой степи»

30 и 31 августа в Оренбурге прошёл всероссийский исторический фестиваль «Врата Великой степи», приуроченный к Дню города. Главные локации – улица Советская, выставочный комплекс «Салют, Победа!» и аэродром Кушкуль – собрали более 12 тысяч гостей, из которых свыше 8 тысяч создали сувениры на мастер-классах.

© ProOren

Как рассказали в правительстве области, фестиваль охватил 10 исторических эпох: от кочевников до современности. Работали лагеря сарматов, Древней Руси, стрелецкого войска, испанской пехоты XVII века, салон XIX века и другие экспозиции. Гости попробовали себя в ремёслах, включая гончарное дело, кузнечное мастерство и работу со стеклом.

Одним из ярких событий фестиваля стал исторический средневековый бой с участием бойцов из десяти регионов России и Казахстана. Среди мужчин победили Сергей Шкляев (Ижевск), Виталий Карякин (Курск), Дмитрий Киселёв (Челябинск); среди женщин – Мария Бяшерова (Нижний Новгород), Анжелика Мухаметгалиева (Зеленодольск).

Также на фестивале были проведены турнир по стрельбе из традиционного лука и первенство по спортивному мечу с участием спортсменов от шести лет.

Для детей была организована специальная площадка с играми, лабиринтами из сена и сражениями на безопасных мечах. В рамках конкурса «Я рисую историю» было представлено более 50 работ юных художников из школ и детских садов Оренбурга. Победители конкурса были награждены дипломами и памятными призами.

Завершился фестиваль концертами фолк-групп и красочным шоу «Огненная сказка».