Туристам предложили улететь в Казань и Калининград за тысячу рублей

Авиакомпания Smartavia предложила недорого слетать по популярным туристическим направлениям легким на подъем путешественникам. Подборку билетов на ближайшие дни перевозчик разместил в своем телеграм-канале.

Увезти в Казань пообещали за 830 руб., в Калининград – за 930, в Москву, Пермь и Архангельск – чуть меньше, чем за 2000. Но, как оказалось, тут есть нюансы. Указанные в рекламе цены действительны только по подписке Smart Up, которая стоит 1190 руб/год. Без нее дороже. Но даже в этом случае варианты получаются неплохие.

Например, самая «вкусная» цена на прямой перелет Санкт-Петербург – Казань 3 сентября без подписки – всего 1030 руб. по тарифу без багажа. На следующий день заплатить придется вдвое больше, а на остальные даты купить билет можно будет минимум за 3600 руб. Обратный билет из Казани в Санкт-Петербург будет стоить в районе 4000.

Путешествие из Санкт-Петербурга в Калининград обойдется в 1130 руб. в ближайшие дни и в 2–3 тыс. руб. практически на любые даты сентября. Обратная дорога, как и в предыдущем случае, тоже намного дороже – минимум 4980 руб. А вот жители Мурманска могут завтра улететь в Санкт-Петербург за 1950 руб. и вернуться домой за 4150.

Некоторые предложения из рекламы обнаружить не удалось. Так, цены на рейсы между двумя столицами оказались наполовину выше обещанных: из Петербурга в Москву можно улететь в ближайшую пятницу за 3070 руб., вернуться – за 3730. Однако у других авиакомпаний есть предложения, близкие по цене.