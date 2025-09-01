Семейным отелям хотят запретить продавать алкоголь после 23:00

Роскачество разработало проект ГОСТа «Семейный отдых», содержащий рекомендации к гостиницам. Некоторые считают перечень чрезмерными.

© tourdom.ru

В частности, отелям предлагается не менее 10% парковочных мест отводить семьям, предусмотреть наличие торговой точки, где продавались бы товары для детей – подгузники, присыпки, детское питание и прочее. Ванные комнаты должны быть оборудованы пеленальными столиками, обычные комнаты – безопасной мебелью с закругленными краями. Наличие в гостиницах аниматоров обязательно, алкоголя, напротив, нет, а после 23:00 его употребление и вовсе запрещено.

Отельеры, с которыми пообщалась редакция TourDom.ru, от нового ГОСТа, мягко говоря, не в восторге.

«Меня удивил этот документ. Те, кто его писал, над реализуемостью не думали», – прокомментировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Например, небольшим объектам размещения некоторые требования будет выполнить очень сложно, а вопрос с ограничением алкоголя ударит по выручке почти всех гостиниц.

По мнению коммерческого директора и соинвестора УК «Группа компаний Русские Сезоны» Инны Рындиной, новые предложения от Роскачества повлекут удорожание номеров и в результате у туристов «появится еще один плюс в пользу выбора заграничных направлений».

«Если судить по опросам среди наших гостей, в 90% случаев основной ценностью семейного отдыха является не наличие парковочных мест или пеленальных столиков в гостиницах. В первую очередь семейный гость смотрит на соотношение “цена – качество” и развитую развлекательную и спа-инфраструктуру, которую предлагают отели», – рассказала отельер.

Впрочем, ГОСТ, если его в итоге примут, желателен, но необязателен.

«Прописанные правила – это всегда хорошо, но они должны носить рекомендательный характер. Отель вправе сам определять свою концепцию», – отметил руководитель гостиничной сети Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.

Не исключено, что проект будет дорабатываться с учетом пожеланий отельеров.