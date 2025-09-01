В Великом Устюге значительно подняли цены на новогодние чаепития

Родителям, собирающимся подарить детям новогоднее путешествие в Вотчину Деда Мороза, нужно поторопиться – мест как на сам праздник, так и на каникулы осталось немного. Также стоит подготовиться к ценовым сюрпризам: некоторые развлечения существенно подорожали.

© tourdom.ru

Например, чаепитие с главным зимним волшебником в его резиденции. Прошлой зимой попробовать три вида чая и варенье из шишек с сушками-ватрушками в очень большой компании стоило 2–2,2 тыс. руб. на человека в выходные и праздничные дни (в будни чуть дешевле, да еще и карамельку давали, если рассказать стишок), а на этот раз – от 4,5 тыс. (такая цена указана на официальном сайте Деда Мороза). Кто-то из местных туркомпаний продает это удовольствие и того дороже, нашли мы предложения и за 5, и за 6,5 тыс. руб.

«Сменилась команда, организующая все эти новогодние праздники, оценила спрос и решила, что можно сделать дороже, – рассказал TourDom.ru источник, знакомый с ситуацией. – И люди действительно разбирают». «Раз уж мы забрались в такую даль, надо брать все», – объясняют свою щедрость туристы, несмотря на повышение цен.

Впечатляют расценки и на другие услуги, обычно не включаемые в туры. Так, место на новогоднем 4-часовом банкете 31 декабря (который закончится до полуночи) одна из турфирм продает за 16,5 тыс. для взрослого и 12,5 тыс. – на ребенка 5–17 лет.

А вот стандартные «пакетные» путешествия на родину Деда Мороза, как и размещение на территории его вотчины, подорожали не столь значительно: по оценке турагентов, процентов на десять.

При этом часть отелей на новогодние праздники вплоть до Рождества уже практически разобрана. Например, забронировать гостиницу «На Вотчине» или коттеджи в ГК «Вотчина» самостоятельно не получится. Но места еще есть у турагентов.

Так, тур (без расходов на дорогу до Великого Устюга) с 31 декабря на 4 дня и 3 ночи с завтраками и обедами можно купить зав 77–82 тыс. руб. на человека (от 3 лет) в зависимости от выбранного коттеджа. За детей младше 3 лет без места придется доплатить 35 тыс.

Аналогичное путешествие с размещением за пределами Вотчины Деда Мороза обойдется значительно дешевле: мы нашли вариант по цене 40 тыс. на взрослого, 38 тыс. на ребенка от 3 до 16 лет и 23 тыс. руб. на малыша без места.