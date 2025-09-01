Названы самые популярные города Кубани для семейного отдыха в сентябре

Сочи оказался наиболее популярным российским городом для семейного отдыха в сентябре с долей бронирований 21% в общем объёме.

Второе место разделили Ялта и Санкт-Петербург, собрав по 5% бронирований каждый, пишут «Краснодарские известия» со ссылкой на данные сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Третью строчку заняла Феодосия с 4% бронирований.

Среди городов Краснодарского края в рейтинг вошли Геленджик, Анапа и Ейск.

Также стало известно, что в Крыму с начала года побывало более 5,3 млн туристов — на 16% больше, чем в 2024-м, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы республики Сергея Аксёнова.

В частности, летом полуостров посетили 3,7 млн отдыхающих, самый значительный турпоток отмечался в августе.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в первом полугодии общее количество туристических поездок достигло 765 тыс. Это на 2,7% превысило показатель аналогичного периода 2024 года.