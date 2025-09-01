Минтранс намерен вывести Домодедово в лидеры по пассажиропотоку

Федеральные власти намерены радикально усилить позиции аэропорта Домодедово, выведя его на один уровень с ключевыми воздушными гаванями страны – Шереметьево и Внуково. Об амбициозных планах по увеличению пассажиропотока, а также повышению стандартов сервиса и безопасности заявил в ходе брифинга министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«В фокусе нашего внимания – обеспечение безупречного уровня безопасности полетов и качества обслуживания. Домодедово является одним из крупнейших аэропортов России, однако по объемам пассажиропотока он пока отстает от московских конкурентов. Наша стратегическая цель – раскрыть его потенциал полностью. Исходя из этой задачи, мы прорабатываем возможные варианты развития, которые впоследствии будут предложены на рассмотрение руководству страны», – пояснил глава Минтранса.

Андрей Никитин выразил уверенность в том, что будущее у воздушной гавани «безусловно, светлое». Также министр подтвердил, что в правительство поступило предложение от совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева выступить инвестором в развитии Домодедово.

«В настоящее время мы совместно с коллегами изучаем эту возможность. Однако окончательное решение по данному вопросу будет принимать руководство», – отметил он.

Планы по трансформации аэропорта разрабатываются на фоне смены собственника. Ранее Генпрокуратура оспорила в суде контроль над объектом, подав иск к 32 компаниям холдинга и его бывшим бенефициарам – Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. Основанием для иска послужил переход активов под иностранный контроль. По решению суда Домодедово перешел под управление государства. Новым председателем совета директоров управляющей компании был избран глава Росавиации Дмитрий Ядров.