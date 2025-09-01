Как Карелия стала открытием для путешественников Русского Севера

Карелия подтвердила статус одного из ключевых туристических центров благодаря природным достопримечательностям и развитой инфраструктуре. Регион привлекает путешественников крупнейшими озерами Европы и уникальными заповедными территориями.

Карелия прочно удерживает лидерство в перечне самых манящих уголков Русского Севера. Ее репутация базируется на исключительном многообразии творений природы и человеческого гения, способных впечатлить любого.

Подлинными символами края считаются величайшие в Европе озера — Ладожское и Онежское, снискавший мировую известность Горный парк «Рускеала» и заповедник «Кижи». Внимание специалистов приковано к национальному парку «Паанаярви», чьи владения простираются на гигантской площади.

С пика Нуорунен взорам путников являются пейзажи редкостной красоты, а пороги Киваккакоски и Мянтюкоски по-прежнему входят в число наиболее фотогеничных локаций. Знаковым объектом остается заповедник «Кивач» с его грохочущим каскадом. Летопись гласит, что в 1868 году эти места удостоил вниманием государь Александр II. Напоминанием о том визите служат царская беседка и домик, дошедшие до наших дней.