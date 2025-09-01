В Ревде может появиться спортивно-туристический кластер

Привлекательность малых городов для молодёжи обсудили в Ревде на встрече Экспертного клуба Свердловской области. Участникам презентовали Стратегию развития региона до 2035 года, обновлённую по инициативе врио губернатора Дениса Паслера. В новом документе особое место в формировании будущего отводится малым городам.

Ревда — это успешно развивающийся город. На его территории действуют промышленные предприятия, в основном связанные с металлургией. Однако, несмотря на наличие работы, многие молодые специалисты уезжают в мегаполисы.

Эксперты считают, что, кроме условий труда, социальной инфраструктуры и льготной ипотеки, для людей важен локальный бренд. По мнению политического эксперта Игоря Рузакова, важно актуализировать местную историю. Человек, который ассоциирует себя с местом, хочет там остаться. Эксперт предложил развивать туристические маршруты Ревды. Для этого нужны гостиницы, чтобы гости могли остаться и посетить больше локаций.

В Ревде есть основа для создания спортивного и туристического кластеров, которые привлекут жителей Екатеринбурга и ближайших городов. В своём выступлении глава муниципального округа Ревды Татьяна Клепикова рассказала о планах на строительство спортивного комплекса.

«Запланированная лыжная база — очень важный объект. Он включён в перечень перспективных объектов капитального строительства в сфере физической культуры. Жителей, занимающихся спортом, в округе очень много. Лыжные трассы имеются, но на сегодня они не обустроены и не освещены. Необходимо все привести в порядок, чтобы было комфортно заниматься спортом», — отметила Татьяна Клепикова.

Общественники убеждены, что городу нужны амбициозные проекты, создающие источники дополнительного дохода, связанные с креативными направлениями. Именно такие творческие точки роста успешно дополнят промышленную составляющую и создадут атмосферу, интересную молодежи.

По итогам встречи руководитель Экспертного клуба Анатолий Гагарин подчеркнул, что у Ревды большой потенциал, как у туристического узла, так и у места для реализации проектов, связанных с творчеством и спортом. Эксперты поддержали идею врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера о том, что сёла, малые и средние города являются золотым запасом страны, который сегодня требует особого внимания.