Отель Анапы проверят после массового отравления постояльцев

ЧП произошло в отеле Анапы в августе этого года. От инцидента пострадали семеро детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на информационный центр России, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как идет расследование уголовного дела о массовом отравлении постояльцев в отеле Анапы.

ЧП произошло в минувшем августе. В один из дней отдыхающие у бассейна почувствовали едкий запах, после чего им стало плохо. Семерых детей доставили в больницу, четверо из них попали в реанимацию.

Отмечается, что работники отеля не оказали пострадавшим должной помощи. Следователи возбудили уголовное дело.