В Пулково разрешат оплачивать бизнес-залы и парковку цифровыми рублями

Пулково стал первым аэропортом России, где успешно провели тест по оплате парковки цифровым рублем. В рамках пилотного проекта пассажир провел транзакцию через POS-терминал, используя новый формат национальной валюты.

Для этого он отсканировал QR-код с помощью камеры смартфона, выбрал в мобильном приложении банка соответствующую опцию и подтвердил перевод. По словам старшего вице-президента ВТБ Игоря Острейко, данная технология позволит клиентам кредитных организаций производить расчеты без комиссии, используя привычные инструменты, включая QR-коды и платежные ссылки.

Эксперты отмечают, что внедрение цифрового рубля выгодно не только пассажирам, но и бизнесу, поскольку повышает прозрачность финансовых операций и сокращает издержки.

В перспективе Пулково планирует расширить сферу применения новой платежной опции, включив в нее такие услуги, как посещение бизнес-залов и сервиса ускоренного прохождения контроля – Fast Track.

Кроме того, банки хотят выплачивать компенсации за задержки рейсов цифровыми рублями. По имеющимся сведениям, данный вопрос уже прорабатывается в ряде кредитных организаций, включая ВТБ. Впрочем, данная инициатива поддерживается не всеми участниками рынка. Так, председатель правления Сбербанка Герман Греф публично выразил скептическое отношение к перспективам цифровой валюты, отметив, что она пока не вызвала существенного интереса ни у населения, ни у большинства финансовых институтов.