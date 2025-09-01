В Кирово-Чепецке появится новый пешеходный туристический маршрут

Реализация проекта приурочена к 70-летию города.

В честь юбилея Кирово-Чепецка в городе создается новый пешеходный туристический маршрут под названием «Кирово-Чепецк: сила двуречья». Этот путь проложен по центральным улицам и охватывает ключевые достопримечательности, рассказали в областном правительстве.

Основная идея проекта заключается в демонстрации уникального характера города, сочетающего природные красоты двух рек — Чепцы и Вятки — с историческим наследием промышленного центра. Маршрут предусматривает установку информативных стелл с описаниями достопримечательностей и QR-кодов, позволяющих прослушивать аудиогиды.

Сейчас идут подготовительные работы, и вскоре вдоль пути появятся специальные информационные пилоны.