Турпоток в Крым вырос по итогам лета 2025 года

Республика Крым за лето приняла больше 3,7 млн туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"За три летних месяца в нашем регионе, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал август, за этот месяц Крым принял более полутора миллионов отдыхающих - на 20% больше, чем в минувшем году. 61% отдыхающих прибыл в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% - по железной дороге, 16% - через исторические регионы", - написал он в своем Telegram-канале.

Самым популярным крымским направлением традиционно остается южный берег, сюда приехало 43% отдыхающих, более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% - восточное. Средний уровень загрузки отелей и санаториев в летний период составил 70%, это на 9% выше, чем в прошлом году. Больше всего средств размещений было занято в городе Саки - 78%, а также в Евпатории и Ялте - 77% и 76% соответственно.

Всего с начала 2025 года турпоток в Крым превысил 5,3 млн человек, отметил Аксенов, что на 16% больше, чем в 2024 году.