Как ВЭФ повлиял на цены на перелет во Владивосток

Проведение Восточного экономического форума во Владивостоке с 3 по 6 сентября традиционно привело к высокому спросу на авиабилеты из Москвы в столицу Приморья. Наиболее четко это видно по ценам на перелет бизнес-классом. Предложение в премиальном сегменте ограничено. А вот VIP-участников, которые пересекают в начале сентября всю страну, много.

Так, улететь завтра (чтобы успеть к открытию ВЭФ) прямыми рейсами «Аэрофлота» невозможно. Свободных кресел нет ни на одном из девяти бортов, причем восемь из которых широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A350. Сегодня последние места в бизнесе продают за 330 тыс. Завтра предлагают улететь только со стыковкой в Красноярске или Хабаровске – заплатить нужно будет в районе 170 тыс. Единичные места возвращаются 3 сентября за 133 тыс. Ну а к нормальным ценникам предложения в системе бронирования возвращаются еще через день – от 78 тыс. Та же проблема наблюдается в обратном направлении с 5 сентября, когда участники форума начнут улетать обратно после докладов и панельных дискуссий.

Еще вариант добраться бизнес-классом во Владивосток в дни проведения ВЭФ – улететь S7, но со стыковкой через Толмачево, путь займет не сильно дольше прямого перелета: от 11 до 13 часов. Сегодня еще есть варианты отправиться за 120 тыс. А вот завтра уже нет даже по такому маршруту. «Уральскими авиалиниями» можно улететь через Екатеринбург за 180 тыс. Общая дорога займет 16 часов, а стыковка в Кольцово – 4.

А вот с перелетами в экономклассе, вопреки прошлым годам, проблем в даты форума нет – дополнительные рейсы нацперевозчика сделали свое дело. В любой из дней, даже сегодня, цены начинаются от 18,1 тыс. за плоский тариф. Round trip в даты с самым высоким спросом начинается от 40 тыс.