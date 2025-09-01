Более четверти гостиниц в России оказались вне закона

Час икс настал: с сегодняшнего дня федеральное законодательство запрещает гостиницам, гостевым домам и санаториям, не прошедшим классификацию, принимать туристов и продвигаться через туристические агрегаторы.

По информации национальной системы аккредитации, на 1 сентября вне правового поля осталось около 27%: сейчас в стране зарегистрировано 32 658 средств размещения, из них легализовались по новым правилам 23 791. Еще 1836 прекратили работу и исключены из Единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии. А деятельность 6306 приостановлена из-за несоответствия требованиям закона. Им дали 30 дней на устранение выявленных нарушений. Если не уложатся – их тоже удалят из реестра. А пока они могут продолжит работу с клиентами, забронировавшими номера до приостановки деятельности, но обязаны сообщать туристам об этом «нюансе».

Напомним, процедура классификации состоит из трех обязательных и одного добровольного этапов: самооценка; внесение в Единый реестр с присвоением уникального идентификационного номера; указание этого номера и ссылки на реестр на всех онлайн-платформах, включая соцсети и агрегаторы бронирования; присвоение категории.

У многих трудности возникли на первом этапе, когда нужно было указать подробную информацию об объекте: адрес, данные о номерах и их оснащении, местах общего пользования, технических характеристиках и предоставляемых услугах.

Одной из самых больших проблем стало размещение отелей или баз отдыха на территории, не относящейся к населенным пунктам или не предназначенной для капитального строительства – например, на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения. Из-за этого объекты не могут получить адрес, а без него пройти самооценку невозможно. В Росаккредитации рекомендовали владельцам подготовить документы, подтверждающие отказ в присвоении адреса (например, от Федеральной информационной адресной системы – ФИАС).

Те, у кого есть адреса, не всегда указывали их в соответствии с выпиской из ЕГРН и тоже не могли пройти самооценку. Но им достаточно было исправить данные при заполнении анкеты.

Еще одна серьезная проблема – кадастровый номер земельного участка не внесен в Государственный адресный реестр. В этом случае нужно проверить, есть ли кадастровый номер в ФИАС и что с момента получения подтверждения о включении прошло 7 рабочих дней.

Возникали трудности и у тех, кто владеет несколькими средствами размещения разного уровня комфорта, расположенными на одном земельном участке. А также у предпринимателей в регионах, столкнувшихся с последствиями отсутствия стабильной связи и интернета.

Для того чтобы иметь возможность работать в легальном поле, неклассифицированным объектам нужно как можно скорее устранить выявленные на этапе самооценки нарушения и пройти процедуру повторно. Тем более что 6 сентября вступят в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым средства размещения, не прошедшие обязательную классификацию, будут штрафовать: для руководителей размер взысканий составит 50–70 тыс. руб.; для компаний и ИП – 300–450 тыс. руб. А при повторном нарушении или неисполнении предписания будут применять оборотные штрафы.