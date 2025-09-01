Начался прием заявок на туристическую премию «Путеводная звезда»

Стартовал прием заявок на соискание туристической премии правительства столицы "Путеводная звезда". Ей награждаются лучшие проекты и организации городской сферы гостеприимства, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В этом году список номинаций расширили – добавили 18 новых. Теперь премия охватывает еще больше значимых для отрасли направлений. Например, в ее рамках впервые определят лучшее общественное пространство, сувенирный магазин и фестивальную площадку", – подчеркнула она.

В категорию "Гастрономия и покупки" внесли кофейни и продуктовые магазины, в "Культуре и развлечениях" теперь значатся вечерние шоу-программы, кинотеатры и театры. Кроме того, появились направления "Общественные пространства и городская среда" и "Люди и кадры".

Всего в премию включены 36 номинаций. Победителей в 23 основных определит конкурсная комиссия, среди которой представители профильных ведомств и организаций. Лучших участников в 13 спецноминациях выберет экспертный совет из ведущих игроков рынка. Также 2 лауреатов определит комитет по туризму Москвы.

Специальные призы впервые вручат лучшим инклюзивным проектам, столичным отраслевым СМИ и объекту культурного наследия после реставрации.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на портале "Russpass. Бизнес" до 30 сентября. Жюри оценит вклад в развитие туризма столицы с 31 августа 2024 года по 31 августа 2025 года. Итоги назовут в декабре.

Ранее Сергунина рассказала, что Москва остается одним из популярнейших туристических направлений в России. Город регулярно попадает в рейтинги и рекомендательные подборки для путешественников.

В прошлом году столица возглавила Национальный туристический рейтинг. При оценке учитывались качество инфраструктуры и привлекательность направления для путешественников.