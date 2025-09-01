Новосибирск может получить новые причалы для туристов из Китая

В Новосибирске на форуме «Технопром» было объявлено о серьезных намерениях китайской стороны инвестировать в развитие пассажирских перевозок по сибирским рекам.

Как сообщил infopro54 проректор СГУВТ Борис Палагушкин, в сентябре состоится форум Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая, где будет представлен бизнес-план по развитию причальной инфраструктуры и программ пассажирских перевозок по Оби и Иртышу.

Исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров пояснил, что износ существующей причальной инфраструктуры превышает 50%, а строительство новых причалов осложнено вопросами межбюджетного взаимодействия и разграничением собственности на земельные участки между федеральными, областными и муниципальными властями.

Особый интерес к проекту проявляет питерская круизная компания «СК Созвездие», которая уже сейчас организует туристические маршруты по северным рекам с остановкой в Новосибирске. Однако современные теплоходы не могут швартоваться у существующих причалов, что требует строительства новых адаптированных терминалов.

На данный момент участники рынка верят в перспективы развития водного туризма в Сибири и готовы к сотрудничеству с китайскими партнерами.