На Эльбрусе прошел экологический фестиваль «Чистая гора»

Более трех с половиной тысяч волонтеров приняли участие в экологическом фестивале «Чистая гора» на Эльбрусе, который прошел в эти выходные в Кабардино-Балкарии.

«По итогам фестиваля „Чистая гора — 2025“ в Приэльбрусье было собрано 14 тонн мусора. В акции приняло участие 3 700 человек», — сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

Организаторы фестиваля отметили, что волонтеры приезжают целыми семьями и командами. В этом году география участников охватила многие регионы страны: к масштабной уборке на склонах Эльбруса присоединились представители Кемерова, Калининграда, Южно-Сахалинска, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и городов Кавказских Минеральных Вод.

Растущую популярность экологического фестиваля отметил почетный гость акции, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«Это мероприятие Кавказ.РФ, которое начиналось в далеком 2018 году с инициативы 200 человек. <> Количество неравнодушных людей за это время выросло в разы. Гора Эльбрус — это действительно национальное достояние», — подчеркнул он.

От мусора на фестивале очищали склоны Эльбруса — начиная от Поляны Азау до высокогорной станции «Гарабаши» и площадки, где будут восстанавливать легендарную гостиницу «Приют 11» (на высоте более 4000 метров). Фестиваль «Чистая гора» также включал концертную и гастрономическую программу, ярмарку мастеров.

Организатор экологического фестиваля — институт развития Кавказ.РФ при поддержке правительства Кабардино-Балкарии. Проект ТАСС «Это Кавказ» — информационный партнер мероприятия.