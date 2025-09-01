Названа стоимость отдыха на курортах России в бархатный сезон

Провести отпуск на юге страны в сентябре и октябре можно дешевле, чем летом. Стоимость отдыха на побережье Чёрного моря в бархатный сезон упадёт на 10-40%, говорится в публикации «Ленты.ру».

Так, недельное проживание в отеле Сочи по системе «полный пансион» на двоих обойдётся в 44 тыс. рублей. Предложения в Геленджике с проживанием в отеле с трёхразовым питанием и бассейном стартуют от 43 тыс. рублей.

В Туапсе — от 37,8 тыс. рублей. В Анапе — от 29 тыс. рублей. На курортах Крыма полный пансион на двоих на семь ночей в отеле с бассейном обойдётся в сумму от 34,4 тыс. рублей, — пишет источник.