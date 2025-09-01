С 1 сентября в Магнитогорске запрещено купание на всех городских пляжах

Летний период в Магнитогорске традиционно ассоциируется с рекреационной активностью на открытых водных объектах. С 1 сентября 2023 года купание на всех официально утвержденных пляжах города будет запрещено.

«Шезлонги демонтированы, спасательные и медицинские пункты прекратили свою работу», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Следует отметить, что в текущем летнем сезоне в Магнитогорске функционировали четыре пляжные зоны.

Три из них являются муниципальными и предназначены для бесплатного посещения: центральный пляж, расположенный за монументом «»Тыл – фронту», северный пляж в парке Ветеранов и пляж в парке отдыха «Лукоморье». Четвертая пляжная зона, находящаяся на территории городского курорта «Притяжение», предоставляла услуги на платной основе.