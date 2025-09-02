В Соловках туристов будут встречать новые аэропорт и морвокзал

Соловки будут встречать туристов новым аэровокзалом и пассажирским морским терминалом: реконструкция аэропорта на архипелаге завершается, открытие запланировано на сентябрь. Одновременно в этом году на Большом Соловецком острове наконец-то начали реконструкцию причального комплекса, который не обновлялся со времен СССР: погрузка свай в Белое море уже началась.

А только что построенный аэровокзал ни с чем не спутаешь даже в полярную ночь: помимо старого доброго названия "Аэропорт Соловки" над крышей терминала установили светящиеся буквы "Соловецкие острова".

Напомним, что ранее на архипелаге привели в порядок взлетно-посадочную полосу: у нее заменили покрытие, построили новую рулежную дорожку и перрон для стоянки четырех воздушных судов, оборудовали площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, установили светосигнальную и метеорологическую технику.

После этого настала очередь аэропорта. Деревянное здание старого вокзала обветшало, так как верно прослужило арктическим островам 80 лет: все это время, начиная с сороковых годов прошлого столетия, соловецкий ветеран принимал пассажиров из Архангельска и Мурманска. После его капремонта, завершившегося в этом году, Соловки получили новую воздушную гавань. Аэропорт занимает площадь более 280 квадратных метров на окраине поселка по тому же адресу: улица Сивко, 15.

...Даже издалека сразу обращаешь внимание на панорамные окна и просторный командно-диспетчерский пункт. Здание во многом напоминает полюбившегося всем старичка периода СССР, только окна у него побольше и диспетчерская вышка посолиднее. А внутри - стандартная для современных аэровокзалов отделка.

Тем временем строители уже начали погружать в Белое море сваи для нового островного порта, а начало его функционирования предварительно запланировано на 2028 год.

Правда, большей части тем, кто прибывает морем, временно придется пользоваться старым причалом в бухте Благополучия. Главная пассажирская морская гавань Соловков - Тамарин причал - принимает гостей пока только с юго-восточной стороны: речь идет о крупных круизных теплоходах.

Построен Тамарин причал был еще в 80-е годы. По одной из версий, свое странное название гавань заработала благодаря прорабу, который руководил строительством, - Тамарой звали его супругу.

Долгое время у "Тамары" на Соловках разгружали топливо, строительные материалы, грузы жизнеобеспечения. Само собой, все это нарушало соблюдение правил и норм безопасности по приему пассажиров. Да и устарели сооружения советских времен... Поэтому было принято решение о кардинальной реконструкции комплекса.

В итоге появятся два отдельных причала - для пассажиров и технологический. Более того, на Соловках впервые в истории построят современный пассажирский вокзальчик из деревянных конструкций площадью 450 квадратных метров на 80 посадочных мест.

Тем временем строительство технологического причала включает целый комплекс работ: дноуглубление, прокладку нефтепродуктовода, а также оборудование станции приема топлива.

Собственно, сейчас строят два технопричала в одном: первая часть новой гавани будет использоваться для разгрузки нефтеналивных грузов, вторая - всех остальных.

Важно также, что на территории причала не планируют оборудовать стационарные технологические трубопроводы - из соображений безопасности. Трубопровод для подачи топлива из трюмов судов в насосную береговую станцию будет выполнен из гибких разборных участков - после завершения перекачки такая конструкция продувается азотом и разбирается.

Как обновился порт за одну навигацию?

- Сейчас на объекты доставлены административно-бытовые помещения, материалы для устройства площадки, завершается подготовка стройплощадки, - рассказали спецкору "РГ" в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. - Доставлена строительная и транспортная техника (краны, погрузчики, маслостанция, баржа, гидропромыв). К месту работ подвезли первую партию свай - они представляют собой стальные трубы метрового диаметра, покрытые защитным слоем. Сейчас началась установка (погружение) свай для оснований причалов.

Отметим также, что строительство порта не навредит расположенному рядом ангару для гидросамолетов, установленному здесь в середине 1920-х годов для патрулирования территории на биплане Григоровича М-24. Более того, перед началом строительства в памятнике культурного наследия федерального значения были проведены противоаварийные работы.

Кстати, любые работы на архипелаге теперь продвигает то, что связь с прошлого года на Соловках изменилась кардинально - теперь интернет свободно "берет" и в здании аэропорта, и в отелях, и на поросшем водорослями пляже у Белого моря.

На архипелаге взяли под контроль и мусор. "РГ" уже рассказывала, что с начала сентября мусор на Соловках будет сортироваться на только что построенном на федеральные средства комплексе по обращению с ТКО, чтобы затем вывозиться на материк. Одновременно органические отходы ждет переработка в техногрунт для благоустройства местных ландшафтов. Это первый в Архангельской области, а также на арктических островах России цивилизованный проект по обращению с отходами.

Напомним: в этом году Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на строительство инфраструктурных объектов было направлено 700 миллионов рублей.

Компетентно

На заседании организационного комитета по празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подвел итоги нового этапа обновления архипелага.

- Для реализации мероприятий на Соловках в установленные сроки правительство выделило из федерального бюджета дополнительные средства на строительство и реконструкцию в поселке Соловецкий объектов инфраструктуры. Было завершено строительство современного комплекса по обращению с отходами, - отметил зампред. - Сегодня мы проверили ход работ по строительству технологического причала и реконструкции пассажирского причала "Тамарин". Заключены контракты по системам водоснабжения и сетям канализации поселка Соловецкий. Реставрация объектов культурного наследия идет по плану.