Открыта дорога к популярному у туристов Авачинскому перевалу на Камчатке

Проезд к Авачинскому перевалу на Камчатке, закрытый с пятницы, открыли сегодня. Ранее пройти и проехать там было невозможно из-за того, что грунтовую дорогу через Сухую Речку размыло.

Как сообщает официальный канал Сети природных парков «Вулканы Камчатки», пока в приоритете для движения – полноприводная техника. Туристам и гидам стоит учитывать, что на отдельных участках дорога может быть осложнена.

Ранее EastRussia писало, что дорогу размыло к популярному у туристов Авачинскому перевалу в Камчатском крае.