В России утвердили параметры гостевых домов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, которое определяет параметры гостевых домов – для того, чтобы эти объекты размещения могли участвовать в эксперименте по легализации. Теперь до 1 января 2026 года владельцы гостевых домов в 18 регионах России (на Алтае, в Крыму, в Краснодарском крае, в Ленинградской, Калининградской областях и других субъектах федерации) должны пройти процедуру самооценки, чтобы попасть в федеральный реестр. Тот, кто этого не сделает, в новом году не сможет размещать информацию о себе в агрегаторах и на рекламных площадках.

Информация об основных параметрах эксперимента появилась еще полгода назад, однако характеристики гостевых домов утверждены только сейчас. Редакция TourDom.ru заглянула в документ.

Требование номер один – наличие информационного знака в «доступном для обозрения месте», которые оповещает постояльца, что это не просто здание, а гостевой дом. На каждого гостя должно приходиться не менее двух полотенец и одной вешалки. Обязательна встреча туристов во время заселения и подробная инструкция, в том числе по правилам техники безопасности. Уборка номеров и смена белья должны проходить не реже одного раза в неделю. Постояльцев необходимо обеспечить доступом в интернет.

В гостевом доме должно быть не больше 15 комнат и максимум 45 гостей. Комната при одноместном расселении не может быть меньше 9 кв. м, в ней обязательно хотя бы одно открывающееся окно.

Если насчет количества полотенец и вешалок замечаний нет, то по поводу базовых параметров гостевых домов у участников рынка есть вопросы. Так, по мнению председателя межрегиональной Ассоциации отелей Крыма и Севастополя Наталии Стамбульниковой, 15 номеров – это очень мало. Крымская практика показывает, что вместимость должна быть 30 номеров:

«Получается, что все, кто имеет свыше 15 комнат, должны или прекратить свою деятельность или становиться гостиницами? Но не каждый такой объект может выдержать финансовую нагрузку, чтобы стать отелем».

Кроме того, не смогут пройти самооценку гостевые дома, состоящие из нескольких зданий на участке. А таких в Крыму, по оценке Стамбульниковой, 30–40%.

«Эта специфика Крыма. При этом решения вопросов есть – провести межевания, дать разные адреса и так далее», – добавила эксперт.

Ранее мы писали о приказе Минэкономразвития, касающегося расселения туристов в сельской местности. В правилах есть характерные особенности. Например, центральный вход в помещение должен быть оборудован приспособлением для очистки обуви. Туалет может располагаться на улице, но он должен быть оборудован искусственным освещением.