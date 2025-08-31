«Russpass-журнал» открыл новый сезон подкастов о туризме

В «Russpass-журнале» опубликовали новый выпуск подкаста «Инструкция по туризму». Эпизод «Туризм в цифрах» открыл второй сезон содержательных бесед о развитии индустрии гостеприимства.

Гостями подкаста стали Мария Никанорова, первый заместитель генерального директора по внешним коммуникациям АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», и Константин Марков, исполнительный директор центра отраслевой экспертизы «Туризм» ПАО «Сбербанк».

Выпуск посвящен вопросам цифровизации туризма — от возможности купить авиабилет в несколько кликов и пройти онлайн-регистрацию при заселении в гостиницу до бронирования ресторана на вечер и обмена впечатлениями с другими путешественниками.

Слушатели также узнают, как на бизнес-процессы в индустрии гостеприимства влияют большие данные. Москва регулярно делится актуальной информацией о турпотоках и поведении путешественников, в том числе на портале «Russpass. Бизнес».

Подкаст позволит заглянуть в туристско-банковский офис на Большой Дмитровке, где иностранные туристы могут получить карту и обменять деньги, и флагманскую площадку форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе.

Туристические инструкции

Самый первый подкаст «Russpass-журнала» о тонкостях индустрии путешествий вышел осенью 2023 года. В нем председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов рассказал о Москве как городе-курорте и подвел итоги туристического лета.

Сейчас в списке — более 20 деловых выпусков. Среди гостей — вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, вице-президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Марина Крессова и другие известные эксперты.

Спикеры рассуждают о мастер-планах развития территорий, приключенческом туризме, росте среднего чека, модульных отелях, велосипедных экскурсиях, турсервисах в дикой природе, традициях советского событийного туризма, а также на другие темы.

Самые популярные материалы — выпуск о туристическом потенциале Капотни с Анной Трапковой, генеральным директором Музея Москвы, а также о летнем сезоне фестиваля «Усадьбы Москвы» 2024 года с Ириной Кокоревой, куратором фестиваля.

Эпизоды «Инструкции по туризму» прослушали уже более 40 тысяч раз. Наиболее востребованы они были среди жителей Москвы (61 процент слушателей), Санкт-Петербурга (26,9 процента) и Ростова-на-Дону (11,5 процента).

Сегодня подкаст доступен на 13 различных платформах, включая специальную страницу «Russpass-журнала».

«Russpass-журнал» — издание о путешествиях в России, созданное на базе цифрового туристического сервиса Russpass. Оно рассказывает о новых маршрутах, событиях, технологиях и людях, которые двигают индустрию вперед. Особое внимание журнал уделяет Москве и ее туристическим возможностям.

Сервис Russpass создан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.

